Celso Portiolli prestou homenagem a Luana Andrade, que morreu nesta terça-feira (7) após sofrer quatro paradas cardíacas após iniciar um procedimento de lipoaspiração em um Hospital de São Paulo (SP).

A influenciadora era assistente de palco no quadro 'Passa ou Repassa', comandado pelo apresentador.





"Não dá pra acreditar. Estou arrasado com a partida precoce de Luana, nossa querida assistente de palco. Luana nos deixou aos 29 anos e sua falta será profundamente sentida", declarou ele.

"Enviamos nosso amor e força a todos os seus entes queridos neste momento difícil. Descanse em paz, Luana. Sua memória será eternamente preservada em nossos corações. Triste demais".





Morte e velório de Luana Andrade

O Hospital São Luiz, de São Paulo, informou que a causa da morte foi uma embolia pulmonar maciça após complicações da cirurgia .

O velório de Luana Andrade será realizado no dia 8 de novembro, das 9h às 11h, no Cemitério Valle Dos Reis, em Taboão da Serra (SP). A cremação acontecerá das 11h às 11h30, segundo informou o SBT.

Luana Andrade participou do Power Couple Brasil 6, da Record, ao lado do namorado João Hadad, que esteve no De Férias com o Ex. Lu Andrade se tornou assistente de palco do Domingo Legal, do SBT, em abril de 2023, após a aparição na Record. Ela também era dona de uma marca de roupas. Formada em publicidade e propaganda, era empresária, influenciadora, além de trabalhar como modelo fotográfica desde 2018. Luana era natural de São Paulo.

