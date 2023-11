Reprodução/Instagram Familiares e amigos dão o último adeus no velório de Luana Andrade

Na manhã desta quarta-feira (8) aconteceu o velório de Luana Andrade, que morreu aos 29 anos após sofrer quatro paradas cardiorrespiratórias durante cirurgia estética.

A cerimônia foi realizada no Cemitério Valle Dos Reis, no Jardim das Oliveiras, em Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo. O corpo da influenciadora e assistente de palco será cremado.





Celso Portiolli, apresentador do Domingo Legal, onde Luana trabalhava, e Rubens Gargalaca Junior, o diretor do programa, marcaram presença no local.

Nas redes sociais, diversos amigos de Luana prestaram homenagens e lamentaram a sua morte , como Neymar Jr, Gabriel Medina, Brenda Paixão e João Hadad, o seu namorado.

