Reprodução/Instagram Yasmin Brunet é filmada por MC Daniel dentro de ônibus do funkeiro

Depois de ter sido fotografada ao lado da família de MC Daniel, Yasmin Brunet agora apareceu em um vídeo dentro da van que levava o funkeiro e seus amigos, na madrugada desta quinta-feira (2). Nas imagens, o ex-namorado de Mel Maia aparece brincando com os fãs e pedindo likes, enquanto Yasmin está na poltrona próxima à dele.

Yasmin assistiu o show do cantor na noite de quarta-feira (1), em Araras, no interior de São Paulo, onde ele comandou um baile à fantasia, celebrando o Halloween, no Sayão Futebol Clube. A modelo foi filmada na lateral do palco, de vestido preto, conversando com um amigo.