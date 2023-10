Reprodução/Instagram Yasmin Brunet é criticada por look de festa e se explica: 'Mulher livre'

Yasmin Brunet foi alvo de críticas após revelar o look usado para a festa de aniversário de Pocah. Com o tema "Funk dos Anos 2000", a modelo apostou em um shorts jeans bem curto e body estampado com animal print.

"Essa vibe não combina muito contigo! Prefiro a vibe sereia", disse uma; "Você deveria ser amiga da Marina Ruy Barbosa. Frequentar as festas que ela frequenta… uma mulher bonita como você se perdendo na maloqueiragem… sua mãe quando tinha sua idade tinha muita categoria. Ainda dá tempo de mudar mulher. Tu não és nenhuma novinha não", comentou outra; "Roupa vulgar e desnecessária, você deveria ser muito mais que isso. Uma mulher de verdade não precisa se expor desta maneira", disparou uma terceira.

Após a onda de críticas, a influenciadora voltou à publicação para se explicar. "Eu não precisaria dar satisfação sobre a roupa que eu uso, mas vou explicar: o tema da festa em que estive ontem era Funk nos anos 2000. E eu me senti bem à vontade para usar esta roupa", começou.

"Aliás, mesmo que não fosse esse tema, eu sou uma mulher livre para usar a roupa que eu quiser e me sentir confortável. Precisamos parar muito urgentemente de julgar as mulheres (sempre as mulheres!) pelas roupas que usam. Sejam livres, por favor", concluiu ela.

