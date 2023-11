Reprodução Instagram - 8.11.2023 Lua di Felice em Hollywood

Ao lado da filha Lua di Felice , os ex-BBBs Eliezer e Viih Tube usaram as redes sociais nesta quarta-feira (8) para registrarem os momentos da viagem por Hollywood. Na Calçada da Fama, a herdeira do casal ‘ganhou’ uma estrela na passarela que conta com o nome de celebridades famosas mundialmente.



Através dos stories do Instagram, Eli fez uma montagem, colocou a bebê sentada em uma estrela que estava sem nenhuma nomenclatura e acrescentou o nome da bebê: “Lua di Felice”, escreveu.



Além dos registros feitos na Calçada da Fama, a família passou por outros pontos turísticos característicos da região. Dentre eles, destacam-se: Lake Park, onde fica situada a tradicional placa com o letreiro de Hollywood; e o museu de cera das celebridades, “Madame Tussauds”.

Reprodução Instagram - 8.11.2023 Viih tube com a filha Lua em Hollywood, no museu de cera das celebridades, “Madame Tussauds”



As estátuas presentes no museu são feitas com os tamanhos reais dos famosos. Nos stories, Viih Tube, Lua e Elizer fotografaram com as estátuas de Johnny Depp, Steven Spielberg, Ariana Grande e Snoop Dogg.

