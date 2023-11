Reprodução/Instagram Suspeito de assaltar casa de Bruna Biancardi era vizinho há uma semana

A Polícia Civil declarou que o vizinho suspeito de invadir a casa dos pais de Bruna Biancardi , em Cotia, na Grande São Paulo, morava há menos de uma semana no condomínio e já tinha planejado o crime. O assalto aconteceu na madrugada de terça-feira (7) com a ajuda de outros dois homens.

Eduardo Vasconcelos, de 20 anos, foi encontrado do lado de fora do condomínio, fugindo a pé, horas depois do assalto, e está preso. Ele confessou que pegou o carro do padrasto para assaltar a residência.





"Ele, há uma semana estava morando lá. Nós já apuramos que ele estava arquitetando esse crime com o parceiro", afirmou a delegada Mônica Gamboa.

Em coletiva realizada nesta terça-feira (7), a delegada Monica Gamboa afirmou que os bandidos estavam em busca de joias da pequena Mavie, filha de um mês de Neymar Jr.

Contrariando rumores, a delegada afirmou que não houve indícios de planejamento de sequestro. "Não temos qualquer indício que a Polícia Civil identificou uma motivação para sequestro ou que já tivesse um cativeiro preparado, como foi noticiado por alguns lugares".

