Reprodução Instagram - 8.11.2023 Bruna, Bianca e Mavie Biancardi, e Luiz Bacci

Em meio aos desdobramentos do assalto na casa dos pais de Bruna Biancardi , a irmã da influenciadora, Bianca Biancardi, usou as redes sociais nesta terça-feira (7) para rebater as declarações do jornalista Luiz Bacci, da Record TV.



“Pedido de desculpas? Se situe, você divulgou na internet que havia um plano de sequestro e um cativeiro pronto para recebê-las. Eu apenas desmenti essa informação absurda na internet. Você [Luiz Bacci] não pode falar por aí o que quer, não pode inventar que existiu um cativeiro”, iniciou ela através do Instagram.



A cunhada de Neymar Jr . também declara que o jornalista teria acusado ela de ter participado do crime , ajudando a “arquitetar” a invasão na casa dos próprios pais e o suposto sequestro da irmã, Bruna Biancardi, e também da sobrinha, Mavie , de 1 mês.



“Isso é irresponsável e sensacionalismo tem limite. Imagine a minha família e minha irmã amamentando vendo isso? Inclusive, me acusar, sem provas, de ajudar a arquitetar um sequestro para a minha própria irmã é, no mínimo, doentio”, acrescentou.



“Eu cobro a polícia a fazer o trabalho dela, cobro a mídia a passar informações verídicas sobre a minha família. Inclusive, meus pais não foram torturados com óleo quente, isso é mais uma inverdade sua para chamar atenção. Seja mais honesto, a vida retribui”, finalizou ela.

