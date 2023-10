Reprodução/Instagram - 20.07.2023 Eliezer e Viih Tube

Na última terça-feira (3), Eliezer divertiu os seguidores do Instagram, quando revelou um trecho da conversa virtual dele e da esposa, a youtuber, atriz, influenciadora e também ex-BBB Viih Tube , que está em Paris por motivos de trabalho.



“Gato gostoso”, escreveu Viih Tube como resposta à uma foto publicada por Eli ontem (3). O que divertiu os seguidores foi a resposta inesperada que ele deu para a companheira.



“Eu, hein! Eu sou casado, me respeita”, respondeu ele no print divulgado através do stories do Instagram. Eli e Viih Tube se conheceram após a passagem dele no “Big Brother Brasil: 2022”, edição vencida pelo ator Arthur Aguiar .



Ele ainda continuou brincando com a situação: “Tem uma galera famosa que não respeita quem é casado. Acha que é assim”. “Vou expor mesmo”, debochou.



O casal começou a se relacionar em maio de 2022 . Já o casamento aconteceu neste ano, em março. Quase um mês depois do casório, a pequena Lua di Felice, primogênita do casal, nasceu em abril.

