Reprodução/Instagram Viih Tube e Juliette Freire

Nesta segunda-feira (6), fãs notaram que Viih Tube ultrapassou Juliette em números de seguidores no Instagram. A mãe de Lua tem 13 mil seguidores a mais que a cantora e, assim, se torna a segunda ex-BBB mais seguida da plataforma.



Viih Tube alcançou a marca de 31 milhões e 82 mil, enquanto Juliette é seguida por 31 milhões e 69 mil pessoas.

No ranking, a esposa de Eliezer fica atrás apenas de Sabrina Sato que tem 31 milhões e 400 mil seguidores no Instagram. Juliette e Viih Tube participaram do "BBB 21", enquanto Sato esteve no "BBB 3".



+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente