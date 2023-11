Reprodução/Instagram - 06.11.2023 Bruna Biancardi e Neymar são pais de Mavie





Bruna Biancardi celebrou o primeiro mês de vida de Mavie, filha que tem com Neymar. A bebê nasceu em 6 de outubro, em São Paulo, e a influenciadora registrou a primeira data comemorativa da filha nas redes sociais.





Nos stories do Instagram, Biancardi publicou uma foto registrada pouco após o parto, com a bebê deitada no peito dela ainda no centro cirúrgico do hospital. "1 mês do meu pacotinho", escreveu na postagem.

bruna biancardi via stories. pic.twitter.com/qXEsuikoL0 — brunabiancardibrasil🇧🇷 (@brunabiancardib) November 6, 2023





A declaração acontece em meio a uma nova polêmica na vida pessoal de Bruna. Neymar foi acusado de trair novamente a namorada, que publicou mensagens enigmáticas na web desde então , insinuando um novo caso de infidelidade do jogador de futebol.

A comemoração do primeiro mês de Mavie ainda veio acompanhada de outro post reflexivo. "Pai, entrego essa semana em tuas mãos. Toma frente de tudo, abre as portas fechadas, acalme o meu coração e me ensine a confiar no Teu agir. Aumente a minha fé e restitui minha história. Livra-me, Senhor, de todo mal! Amém", compartilhou, antes da publicação destinada à bebê.

