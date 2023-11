Reprodução/Instagram Irmã de Bruna Biancardi nega tentativa de sequestro após assalto

Bianca Biancardi, irmã de Bruna Biancardi, desmentiu que os criminosos que invadiram a casa dos pais quisessem sequestrar a influenciadora e a filha, Mavie.

Após a notícia de Luiz Bacci, com imagens do suposto cativeiro onde elas ficariam, a nutricionista apareceu no perfil do Instagram para negar.

"Isso é mentira! Parem de replicar absurdos e não acreditem nesses veículos. Luiz Bacci é fonte de informação confiável desde quando?", questionou ela.

Segundo a publicação, os assaltantes já teria organizado o local onde pretendiam deixar mãe e filha.

Bianca reforçou que a intenção dos criminosos era dinheiro. "A delegada NUNCA falou isso, o próprio bandido negou, eles só queriam dinheiro. Esperem a polícia se pronunciar", concluiu.

A casa de Bruna Biancardi foi assaltada por uma quadrilha , na madrugada desta terça-feira (7), em um condomínio em Cotia, na grande São Paulo. A influenciadora e Mavie, filha dela com o jogador Neymar, não estavam no imóvel na hora do crime, mas pais de Biancardi estavam no local e foram amarrados e amordaçados pelos criminosos.

