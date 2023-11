Carro identificado e mais um criminoso preso

As vítimas relataram o ocorrido para a segurança do condomínio que identificou o carro usado na invasão. Uma equipe da Guarda Civil, então, constatou que o dono do carro morava no mesmo condomínio da família de Biancardi e teria liberado a entrada para os assaltantes. O homem foi encontrado, fugindo a pé, e confessou que usou o veículo do pai para roubar a casa com mais dois comparsas. Estes estariam com os objetos roubados.