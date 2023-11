Foto: Instagram/Al-Hilal Neymar





Neymar Jr, jogador da Seleção Brasileira de Futebol, usou as redes sociais, nesta terça-feira (7), para lamentar o ataque de bandidos à casa da noiva Bruna Biancardi. O atleta também citou a morte da amiga Luana Andrade, que sofreu quatro paradas cardíacas após passar por uma lipoaspiração.



Através do Instagram, Neymar considerou o dia como "triste". "Dia triste, com duas notícias muito ruins. Primeiro foi o ataque que os pais da Bru [Biancardi] sofreram, mas graças a Deus todos estão bem", iniciou Neymar, citando a invasão da casa de Biancardi em São Paulo.

"Segundo, o falecimento de uma amiga. Meus sentimentos a toda família. Que Deus receba a Luana de braços abertos", completou o jogador, citando a morte da influenciadora Luana Andrade, de 29 anos, que sofreu quatro paradas cardíacas após iniciar uma lipoaspiração em um hospital particular de São Paulo.

Luana Andrade participou do Power Couple Brasil 6, da Record, ao lado do namorado João Hadad, que esteve no De Férias com o Ex. Lu Andrade se tornou assistente de palco do Domingo Legal, do SBT, em abril de 2023, após a aparição na Record. Ela também era dona de uma marca de roupas. Formada em publicidade e propaganda, era empresária, influenciadora, além de trabalhar como modelo fotográfica desde 2018. Além de Neymar, nomes como Medina, Adriane Galisteu e Brenda Paixão lamentaram a morte da influenciadora.

Já a casa de Bruna Biancardi foi assaltada por uma quadrilha, na madrugada desta terça-feira (7), em um condomínio em Cotia, na grande São Paulo. A influenciadora e Mavie, filha dela com o jogador Neymar, não estavam no imóvel na hora do crime, mas pais de Biancardi estavam no local e foram amarrados e amordaçados pelos criminosos.