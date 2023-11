Reprodução/Instagram - 07.11.2023 Luana Andrade participou do 'Power Couple' com João Haddad

Nesta terça-feira (7), foi confirmada a morte da influenciadora e ex-Power Couple Luana Andrade. Ela morreu após sofrer quatro paradas cardíacas depois de um procedimento de lipoaspiração. Amigos e famosos lamentaram a fatalidade e fizeram um alerta sobre cirurgias plásticas.



Gabriel Medina foi dos famosos que comentaram a morte no Instagram. "Hoje perdi uma amiga por um procedimento estético "simples". O mundo está surreal, gente... Principalmente, vocês, mulheres. Esse padrão de corpos "perfeitos" que é impossível alcançar exibidos no Instagram e na mídia precisa acabar urgentemente", iniciou ele.



"Precisamos voltar a mostrar sim a realidade em tudo. Somos assim e ponto. Esse mundo fake vai acabar matando mais e mais jovens", finalizou.



Luiz Amaral, que também é amigo de Luana, usou as redes sociais para falar da morte. Ele começou contando de como acabou engordando nos último meses, mas continua saudável. O influenciador ainda pediu para que as pessoas, principalmente as mulheres, parassem "de fazer milhões de procedimentos estéticos" e ainda disse que o "padrão de corpos inalcansáveis exibidos na mídias tem de acabar urgentemente".



"Uma amiga querida que sempre foi uma das mais linda que conheci perdeu a vida por conta de um desses procedimentos "simples"", completou ele.







Brenda Paixão, que participou do "Power Couple 6" com Luana, também lamentou o ocorrido. "Ainda em choque, paralisada, sem acreditar. Estou realmente sem palavras. Te amo, Lu que Deus conforte o coração do João [Hadad] e de todos os familiares. Em pensar que até ontem estávamos fazendo planos de você vir me visitar. Te amo, amiga, que você descanse em paz. Estou arrasada", disse Brenda ao publicar um vídeo ao lado de Luana Andrade.







Ela ainda desabafou no Twitter:



Gente, pelo amor de Deus! Porque? A Lu linda, tão jovem, no auge da sua carreira e da sua juventude. Uma menina boa, doce, pura, que não fazia mal a ninguém. Eu me recuso a acreditar, porque meu Deus. 😭😭😭😭😭😭 te amo amiga, que você descanse no colo do altíssimo — Brenda Paixão ❤️‍🔥 (@brendapaixao) November 7, 2023













Adryana Ribeiro também integrou a sexta temporada do reality de casais e apareceu abalada ao lamentar a morte nos stories do Instagram. "Não consigo acreditar nessa inforamação. Luana é uma menina linda por dentro e por fora, pessoa maravilhosa [...] É inacreditável. Uma menina com uma vida inteira pela frente, um doce", disse.





