Reprodução Bruna Biancardi se manifesta após assalto na casa dos pais

Na tarde desta terça-feira (7), Bruna Biancardi apareceu nas redes sociais para tranquilizar a todos após o assalto na casa dos pais em Cotia , São Paulo.

A influenciadora compartilhou um texto nos Stories do Instagram afirmando que todos estão bem e ressaltando que ela e a filha, Mavie, não estavam na casa durante o caso.





"Passando para tranquilizar amigos, familiares e vocês que me acompanham por aqui. Essa madrugada assaltaram a minha casa e fizeram os meus pais de refém", disse.

"Eu, Mavie e minha irmã não estamos mais morando lá, e não estávamos no momento", explicou ela.

Em seguida, Bruna atualizou o estado dos pais. "Graças a Deus está tudo bem com eles. Coisas materiais a gente reconquista. O importante é que todos estão bem e que os envolvidos estão sendo encontrados".

Por fim, a inflenciadora agradeceu: "Obrigada meu Deus por cuidar de nós. Proteja sempre a minha família de todo o mal, amém".

Entenda o assalto na casa de Bruna Biancardi

Na madrugada desta terça-feira (7), a casa de Bruna Biancardi foi assaltada por uma quadrilha. Um dos suspeitos, que já foi detido pela Polícia, seria um morador do condomínio que teria autorizado a entrada dos criminosos.

Os vizinhos de Biancardi perceberam uma movimentação estranha na casa e acionaram a GCM. As autoridades, então, cercaram o imóvel e detiveram o morador do condomínio. Os outros ladrões, no entanto, fugiram com bolsas de grife, relógios e joias.

