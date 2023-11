Reprodução / Instagram 24.04.2023 Mariana Goldfarb

Ex-esposa do ator Cauã Reymond , a modelo Mariana Goldfarb usou as redes sociais nesta segunda-feira (6) para recordar um relacionamento tóxico e abusivo que ela vivenciou. Ao decorrer do relato, ela não explicitou quem foi o companheiro abusador.



“Eu e muitas de vocês [seguidoras] passamos por um relacionamento muito abusivo. Vou falar de uma maneira bem simples, porque é bem complexo. Basicamente, o relacionamento abusivo te impede de ser quem você é, vai na tua essência, em como você se reconhece no mundo, na maneira que você fala, ri e se comunica. Julga errado o jeito que você é”, inicia ela através de um vídeo publicado no Instagram.



De acordo com Goldfarb , estar em uma relação abusiva traz “um dano na saúde mental” da pessoa que sofre os abusos. “Você fica tentando se encaixar em vários outros jeitos, menos o seu, e nunca vai estar certo”, afirma.



Em relação às opiniões alheias, que criticam as vítimas de relações tóxicas por não romperem vínculos com o parceiro abusador de forma breve, Mariana argumenta: “Você não termina um relacionamento abusivo como você termina um relacionamento comum”.



“Imagina conviver com alguém que te diminui constantemente. Você começa a se sentir impotente, incapaz. Começa acreditar que você não vale nada, que você é uma merda, que o outro tem razão sobre você. Não é um término normal, porque, na hora que você consegue sair dessa relação, você está tão fragilizada, em frangalhos, que é como o oxigênio acabando”, revela.

Confira o relato dela na íntegra:





