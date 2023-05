Reprodução/Instagram Mariana Goldfarb celebra aniversário da filha de Cauã Reymond

Mesmo após o fim do casamento com Cauã Reymond, Mariana Goldfarb celebrou o aniversário da ex-enteada, Sofia, nesta terça-feira (23).

A modelo resgatou uma foto com a menina, fruto do relacionamento do ator com Grazi Massafera, e se declarou.





"Seu dia de nascimento se tornou também um dos meus dias favoritos. Te amo! Feliz aniversário", escreveu ela na legendada publicação.

Nos comentários, os internautas elogiaram a relação das duas. "Amizade e carinho pra sempre", desejou uma; "Que amor lindo vocês construíram", elogiou outra; "A relação de vocês é linda", comentou uma terceira.

Pelos Stories do Instagram, Mariana mostrou que esteve com Sofia para comemorar a data especial presencialmente.





+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente