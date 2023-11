Reprodução/Instagram Rita Lobo

Com 19 anos recém-completados no último domingo (5), Dora, filha de Rita Lobo , ganhou uma homenagem de aniversário da mãe, que comemorou a data de aniversário da herdeira com um clique raro publicado nas redes sociais.



“Filha! Nem acredito que hoje fez 19 anos que você chegou. Você é a luz da minha vida! É demais ver você se desenvolvendo, fazendo suas escolhas, dando seus passos e já trilhando um caminho tão bonito. Te amo, Dora. Conte comigo para tudo. Sempre”, escreveu ela no Instagram.



Os seguidores da apresentadora repercutiram o momento, principalmente pelo fato da filha de Rita não aparecer frequentemente nas publicações da mãe. “Amei o momento, Rita Lobo e Lobinha”, brincou um seguidor. “Linda como a mãe”, elogiou uma segunda seguidora. “Chocada que você tem uma filha desse tamanho”, admitiu ainda uma terceira.



Além de Dora, Rita Lobo é mãe de Gabriel, que tem 21 anos de idade. Rita é conhecida pela trajetória no ramo gastronômico. Ela é chef de cozinha, fundadora do site de receitas “Panelinha” e apresentadora de atrações culinárias televisivas.

