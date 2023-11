Reprodução/Instagram Bianca Andrade alerta a web sobre o que salvou a vida do filho em acidente

Bianca Andrade voltou às redes sociais para falar do acidente de carro que sofreu na madrugada de quinta-feira (2) , na Rodovia Presidente Dutra. A influenciadora alertou os seguidores sobre o cinto de segurança que salvou a vida do filho, Cris.

A empresária compartilhou fotos da estadia no hospital, onde aparece deitada, com um imobilizador no pescoço, ao lado d herdeiro.





"Passando aqui para agradecer por todo carinho que recebemos! Apesar de ter passado pelo pior momento da minha vida, me sinto grata por estarmos vivos!

Não vejo a hora de voltar pra casa e viver coisas lindas com o meu bebê", escreveu ela.

Na sequência, Boca Rosa falou da importância do uso da cadeirinha obrigatória para o transporte de crianças no veículo.

"Quero ressaltar aqui e que sirva de alerta MÁXIMO para os pais e mães que me acompanham: a cadeirinha salvou a vida do meu bebê. Não saiam jamais, em hipótese alguma, sem as suas crianças na cadeirinha", completou.

