Eduardo Orelha O trio de irmãos Melim anuncia separação

Diogo, Rodrigo e Gabi Melim, os irmãos que formavam a banda Melim se pronunciaram e esclaresceram o motivo do rompimento do trio para que cada um siga carreira solo.

Neste domingo (5), o irmãos usaram o Instagram para emitir uma carta aberta após anunciaram a separação no programa "Altas Horas" (TV Globo).

"Queremos começar agradecendo imensamente pelas muitas homenagens, textos e recados carinhosos que vocês têm mandado pra gente desde que vazou um video da gravação do 'Altas Horas' onde anunciamos a pausa da banda. Mil vezes obrigado por esse amor incondicional, vocês não têm ideia de como estão sendo importantes nesse momento", iniciaram os artistas na carta.

Na sequência eles revelaram que a decisão não é recente: "Tem uns 2 anos que a gente vêm conversando sobre isso com bastante calma, porque sabemos da nossa responsabilidade com tantas pessoas que nos amam e cultivam afeto pelas nossas canções. E porque, principalmente, somos uma família. Nem precisaríamos estar dizendo, mas também não custa: essa decisão não tem nada a ver com ambição ou dinheiro. Aliás, nunca fomos guiados por isso."



Os integrantes da banda, anunciaram que haverá um projeto para "celebrar o fechamento desse ciclo"

"O projeto mais grandioso que já fizemos na carreira, o DVD 'Melhor de Três, Ao Vivo', com todas as faixas que marcaram a nossa trajetória e com direito à participação especial das vozes calorosas de vocês. É um legado e tanto, vivemos momentos e emoções que agora fazem parte de quem somos."

Eles continuaram: "Ainda temos alguns shows até o final do ano e após isso uma nova história começa pra cada um de nós. Seguiremos em caminhos individuais, mas sempre cantando 'Melim' pra vocês com muito orgulho, afinal, tá no nosso sobrenome. Se a gente conhece bem vocês, vão pedir, haha (e óbvio que faremos). É isso gente, um beijo. Amamos muito vocês. Com carinho e gratidão, Diogo, Rodrigo e Gabi Melim."



















