Na última segunda-feira (18), Viviane Araujo compartilhou um relato maternal que todos já passaram, seja no papel da mãe ou no papel do filho. Ela contou que o filho Joaquim, fruto do relacionamento com o empresário Guilherme Militão, iria para o primeiro dia de aula na creche ontem (18).



“Hoje acordei acho que era 06h30min, Joaquim já estava acordadinho e tinha que levar ele para a creche. Primeiro dia assim que ele ficar o horário dele integral. A gente que fica assim com o coração apertadinho, mas ele está muito bem”, garantiu.



Viviane contou que “toda hora” a equipe escolar manda “fotos” e “vídeos” para que ela saiba como o filho está se adaptando. “Eu tenho certeza que ele vai se divertir muito”, pontuou ainda a ex-peoa, que ganhou a quinta edição de “A Fazenda” .



Em seguida, a atriz afirmou que, mesmo assim, sente saudades. “Me dá um vazio tão grande. Estou doida para buscar ele, porque não aguento mais”, disse, “Dá um vazio muito grande não ouvir a vozinha dele quando chego da academia”.

