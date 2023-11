Divulgação 'AUÊ' recebe Severina para comentar o reality 'Ilhados com a Sogra'

Nesta quarta-feira (1º), o AUÊ recebe Severina Sincera, participante do "Ilhados com a Sogra", da Netflix. A protagonista do programa vai abrir o jogo sobre o reality que ganhou o coração do público.

Apresentado por Kadu Brandão, o programa do iG Gente vai descobrir os bastidores da atração da plataforma de streaming, apresentada por Fernanda Souza.





Além disso, o AUÊ repercute os últimos acontecimentos em A Fazenda 15, como a formação da roça, carro de som com vazamento de informações e, claro, as principais tretas.

O AUÊ tem transmissão ao vivo, às 12h, no YouTube do Portal iG, com retransmissão nas redes sociais, e é apresentado pelo editor Kadu Brandão, e comentado por Isabella Fransinelli, Larissa Albuquerque, Luanda Moraes e Natália Queiroz.

