Nadja X Radamés

A ex-Power Couple também discutiu com Radamés Furlan, se aproximando do peão e ressaltando que "não tem medo" do jogador do futebol. Diante da falta de reação do participante, Nadja começou a cantar a música "Pega a Metralhadora", apontando os dedos para o rosto do rival. A peoa ainda provocou Jenny na ocasião, acusando a influenciadora de ter causado a expulsão de Rachel Sheherazade.