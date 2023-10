Divulgação Irmão de Emicida conta que campanha acusada de plágio caiu

Ontem (18), uma música de Juliette e Duda Beat deu o que falar nas redes sociais. Segundo os internautas e até o irmão de Emicida, Evandro Fióti, a peça era um plágio de “Amarelo”, do rapper. Ainda ontem, o irmão e produtor do cantor, fez um post no X (antigo Twitter) contando que a peça publicitária que a música e o vídeo faziam parte, tinha caído.

“A Campanha caiu, e embora tentem atacar minha reputação é mais uma prática violenta e racista”, começou.

“Quem intermediou todas as negociações de forma honesta, ética e coerente, fui eu. Desde o diálogo com agência e marca, até a conversa com as artistas que fizeram parte da música”, continuou.

“Reafirmo que além de provar a apropriação e desrespeito com nosso trabalho, a campanha foi cancelada pois eu acompanhei 100% deste processo e tenho experiência e notoriedade para conduzir essa situação. Podem espernear, mas está comprovando”, explicou.

“Inclusive dei visibilidade as artistas da faixa onde os problemas ocorreram de forma ética e respeitosa. Esse episódio é importante como conscientização, educação e reparação e isso norteará nossos passos. No mais quem seguir me ofendendo gratuitamente, vai responder na justiça. Boa noite!”, finalizou, ameaçando aqueles que continuavam o ofendendo.

Entenda as acusações de plágio contra Juliette e Duda Beat

Nesta quarta-feira (18), as cantoras Juliette e Duda Beat sofreram acusações de plágio . O produtor e compositor Evandro Fióti afirmou que a música “Magia Amarela”, lançada nesta madrugada, é uma cópia conceitual de "Amarelo- É Tudo Para ontem", de Emicida com participações de Pabllo Vittar e Majur.

Fióti, que é irmão de Emicida, afirmou que o conceito da canção de 2019 pelas cantoras foi roubado pelas artistas e por uma marca. "Essa música faz parte de uma campanha de reposicionamento de uma marca, que amanhã a gente vai começar um outro processo de diálogo com eles. Essa marca negociou com a gente, só que a gente não chegou a um acordo por cronograma, prazo e questões financeiras também, porque a verba que eles tinham não justificava a entrega que a gente tinha que fazer”, disse ele. Web afirma que se trata da Bauducco.

Emicida também falou do assunto nas redes . "Se vocês soubessem o que aconteceu ficariam enojados", disse o rapper.

A equipe de Juliette se manifestou sobre o caso . "Informamos que a música 'Magia Amarela' faz parte de uma campanha publicitária e que Juliette foi contratada como uma das intérpretes para este trabalho audiovisual. A equipe da cantora está em contato com os contratantes responsáveis pela criação e produção da campanha para mais esclarecimentos", diz o comunicado da BPMCOM.