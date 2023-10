Divulgação De Férias Com O Ex Salseiro VIP

Nesta quinta-feira (19), estreia a nova temporada de “De Férias com o Ex Caribe: Salseiro VIP”, na MTV, e, se depender do que o elenco prometeu, teremos férias inesquecíveis. Os participantes iniciais dessa temporada são: Aline Mineiro, Brenda Paixão, Davi Kneip, Fernando Escarião, Isis Oliveira, João Vitor, Kathy Maravilha, Lucas Vrau, Manoel Rafaski, Markinhos, Tainá Felipe e Will Domiêncio.

Algumas celebridades já participaram de outros realities, como "BBB", "A Fazenda", Power Couple Brasil" e "Brincando com Fogo". Veterana em realities e nova solteira (ou nem tão solteira assim), Brenda Paixão saiu campeã do Power Couple Brasil, reality de casais da Record, para o principal reality de pegação do país.

A mudança da água para o vinho tem uma justificativa para Brenda: ninguém paga as contas da gata. “Eu não imaginava que fosse acontecer então eu vivi intensamente até demais me joguei me permiti tentei algo diferente. Eu tento, eu meto a cara, eu quebro a se tiver que quebrar, eu erro se tiver que errar, eu peço desculpa se eu tiver que errar e eu volto atrás se eu tiver que voltar e é aquela coisa, né? Ninguém paga as minhas contas e ninguém tem o direito de se meter na minha vida”, explica Brenda, que terminou o relacionamento com Matheus Sampaio após o reality da Record, mas parece encarar uma recaída.

Aline Mineiro entrou noiva de Léo Lins em "A Fazenda 13", mas, após polêmicas, parou solteira no De Férias com o Ex para se libertar. “O outro reality que participei tinha o grande prêmio final, né? Em dinheiro, então querendo ou não, todo mundo ali tinha uma estratégia, que todo mundo queria ganhar o dinheiro no final de tudo. No ‘De Férias Com O Ex’, o maior ganho no final é você se libertar, você realmente se jogar, participar realmente da dinâmica ali e aproveitar realmente ser você”, afirma Aline, ex-Fazenda.

Will Domiêncio , que ficou conhecido pela participação no “Casamento às Cegas”, onde disse não no altar após influência da mãe, comentou a reação da matriarca diante da participação dele no reality da MTV. “Ela deixou. Disse: ‘Meu filho vai, aproveita lá, se diverte, faz o que você tem que fazer’”, revela o rapaz, que se declara "soltinho como arroz de vó" no primeiro episódio.

Caos da casa

Além de importar o caos de outros realities, a MTV também busca a solução em casa. Tainá Felipe, é a veterana do “De Férias” nesta edição, e analisa a volta ao reality.

“Foi bem pior. Esse em específico pra mim, emocionalmente, foi um babado. O que eu posso falar é que foi o verdadeiro ‘kikiki’ e eu transitei em vários sentimentos, sabe? Até porque os anos vão passando e a paciência vai diminuindo também, né? Eu não tenho mais a idade que eu tinha quando eu fiz o primeiro. Então, tudo novo. Loucura com doideira”, explica a DJ.

Davi Kneip, que esteve no concorrente "Brincando com Fogo", da Netflix, compara os formatos. "Foi como se fosse um ano, porque é tudo muito intenso e é tudo muito forte. Você está vinte e quatro horas com a pessoa. Então você não tem uma válvula de escape pra onde fugir, você tem que encarar seus sentimentos e encarar suas emoções a todo tempo. O 'De Férias' hoje é muito difícil por conta disso, são sempre situações que estão fazendo com que seus sentimentos fiquem mais aflorados", analisa Davi, que investe em Aline Mineiro no primeiro episódio.

Já para Manoel Rafaski, ex-BBB, as férias foram incríveis. “Foi divertido, foi onde eu pude me conectar com pessoas incríveis. E pude aprender um pouco mais sobre mim também. Eu errei e aprendi. O importante é você tirar uma reflexão do seu erro ou do seu acerto. Mas se tem uma palavra que define pra mim é felicidade e alegria”, afirmou.

O iG Gente pediu ao elenco para definir a temporada em uma palavra e "rebuceteio" chamou a atenção. Será? Assista os episódios no Paramount+ ou toda quinta-feira, às 21h, na MTV.

