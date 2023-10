Reprodução/Netflix Emicida manda indireta após Juliette e Duda Beat serem acusadas de plágio

O lançamento da música “Magia Amarela”, feat de Juliette com Duda Beat, virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais nesta quarta-feira (18), após internautas apontarem que a canção seria um plágio do projeto “Amarelo - É Tudo Pra Ontem”, do Emicida. O cantor postou uma indireta nos Stories também nesta manhã. "Se vocês soubessem o que aconteceu ficariam enojados", disse o rapper.



Após o lançamento divulgado pelas cantoras, os internautas começaram a apontar semelhanças no cenário fotográfico, na fonte da arte de divulgação, na letra da música e no conceito geral do trabalho.

O irmão do Emicida, Evandro Fióti, que também é músico, fez uma live no Instagram e comentou o assunto. De acordo com ele, a música lançada por Duda Beat e Juliette faz parte de uma campanha de reposicionamento de uma marca com nome não citado por Fióti.

Ainda segundo Fióti, a marca ainda teria entrado em contato com Emicida para fazer parte do projeto. "Essa música faz parte de uma campanha de reposicionamento de uma marca, que amanhã a gente vai começar um outro processo de diálogo com eles. Essa marca negociou com a gente, só que a gente não chegou a um acordo por cronograma, prazo e questões financeiras também, porque a verba que eles tinham não justificava a entrega que a gente tinha que fazer”, revelou.

Ele também opinou sobre a gravidade do plágio do projeto que recebeu um Grammy. "Tem banda de artista branca que a gente encontra em todo lugar, que mal lança um disco e já ganhou Grammy. A gente levou 12 anos para ganhar um Grammy e o trabalho que a gente ganhou acabou de ser roubado conceitualmente", falou, acrescentando que a equipe dele vai procurar conversar com os envolvidos usando a "diplomacia que sempre usou".

Recentemente, Juliette já tinha sido acusada de plágio de uma música de Manu Gavassi, com a canção “Quase Não Namoro”. Na ocasião, Manu comentou que Juliette chegou a falar com ela até mesmo antes de ser lançada, sobre a semelhança com a música e semelhança do clipe de “Gracinha". A artista culpou a equipe da ex-BBB pelas semelhanças.