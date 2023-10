Reprodução Instagram - 18.10.2023 Equipe de Juliette se manifesta após acusação de plágio

A equipe de Juliette Freire se manifestou após as acusações de plágio vindas de Evandro Fióti, irmão do cantor Emicida , nesta quarta-feira (18). O trabalho acusado de plágio é o single "Magia Amarela " , interpretado pela ex-BBB em parceria com a cantora Duda Beat.





"Informamos que a música 'Magia Amarela' faz parte de uma campanha publicitária e que Juliette foi contratada como uma das intérpretes para este trabalho audiovisual. A equipe da cantora está em contato com os contratantes responsáveis pela criação e produção da campanha para mais esclarecimentos", diz o comunicado da BPMCOM.

O pronunciamento vem após as acusações de Evandro Fióti, que comparou a música lançada por Juliette e Duda Beat com a canção "AmarElo" , interpretada pelo irmão dele, Emicida , e também por Majur e Pabllo Vittar.





“Sabe apropriação e tudo o que a gente discursa sobre ética? Então, nesse mercado tem bem pouco. Sem criticar as artistas [Juliette e Duda], que inclusive admiro, mas nosso jurídico vai trabalhar”, escreve ele, através do X, antigo Twitter.

