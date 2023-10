Reprodução/Instagram Erika Januza mostra detalhes das reformas da nova mansão que comprou

Conhecida pela trajetória em novelas globais, Erika Januza , de 28 anos, usou as redes sociais para compartilhar com os fãs as reformas que está fazendo na nova mansão comprada por ela.



“Nunca deixe de sonhar e de lutar! Bom dia”, escreveu ela na legenda de um vídeo, publicado no Instagram, nesta terça-feira (17). O post mostra alguns detalhes das obras em andamento na nova residência .



Ao decorrer do vídeo, ela compartilha algumas partes da infraestrutura interna e externa da casa. Piscina, fachada, varanda e plantas foram alguns dos elementos mostrados.



Nos comentários da publicação, os seguidores de Erika Januza demonstraram apoio à atriz e elogiaram as reformas. “Linda casa, parabéns pela conquista”, escreveu uma fã. “Muito merecedora”, afirmou outro. “Lindeza, você merece. Não te conheço pessoalmente, mas admiro sua garra”, comentou ainda uma terceira.

Veja o vídeo da reforma da mansão de Erika: