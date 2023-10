Reprodução/Globo - 17.10.2023 Ana Maria Braga se emocionou no 'Mais Você'





Ana Maria Braga se emocionou no "Mais Você" desta segunda-feira (17), após conversar com um brasileiro convocado para lutar contra Hamas. Rafael Ramos tem dupla cidadania, brasileira e israelense, e conversou com a apresentadora ao lado da mãe, Alice Ramos.





Eles são naturais de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e estão em Tel Aviv, onde foram entrevistados por videochamada com Ana Maria. Alice mora em Israel há 30 anos, enquanto o filho vive no local há 23 anos. Ele serviu o Exército Israelense dos 18 aos 21 e agora estava na posição de reservista, sendo convocado logo no início dos ataques a Israel.

Rafael conversou com a apresentadora durante uma folga, dois dias antes de voltar a lutar contra o Hamas. Ele condenou o grupo terrorista durante o bate-papo: "É uma situação horrível. É importante deixar claro que a guerra que está acontecendo aqui não é por território e terra, é contra o terrorismo. Não é contra Gaza, contra Palestina. Gaza é controlada por um grupo de terroristas, o Hamas. Israel está lutando contra o terrorismo".

"Fico [dividida]. Metade de mim está com ele, a outra está com ele na guerra. Coração partido por todas as mães que perderam seus filhos e família, por todas as mães que estão com seus filhos sequestrados", completou Alice, emocionando Ana Maria. A comandante do "Mais Você" agradeceu a mãe e filho e solidarizou com a situação.

"Todas as mães se colocam no seu lugar nesse momento, de qualquer nacionalidade que seja. Você estar dizendo isso é uma dificuldade grande de dizer isso para um filho, de que você vai voltar, diante das barbáries que a gente tem visto nessa guerra. Fico aqui orando, para que a gente possa rever esses soldados de volta, em breve", comentou Braga.

Após a entrevista, a apresentadora ficou em silêncio, aparecendo visivelmente emocionada na Globo. "Vou fazer um intervalinho comercial, se você me permite. E volto já já", disse Ana Maria, segurando as lágrimas. Veja o momento abaixo:

a ana maria chamando o intervalo comercial pra chorar um pouco e se recompor #maisvocê pic.twitter.com/j3ETpeIfvb — paiva (@paiva) October 17, 2023





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: