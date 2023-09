Reprodução/Instagram/Elizabeth Marques Erika Januza fica noiva de José Júnior e faz festa 'quase casamento'

Erika Januza e José Júnior estão noivos! Na quinta-feira (7), o casal uniu familiares e amigos em uma festa de noivado 'quase casamento' em Niterói.

Pelas redes sociais, a atriz contou que eles alugaram uma casa com jardim amplo e, por conta do clima instável do Rio, o casal apostou em toldos de última hora.





A artista apostou em um vestido longo e branco para celebrar a união com o fundador do AfroReggae.

Após uma cerimônia, os presentes aproveitaram pista de dança, comida e drinks.

Vale lembrar que Erika e José assumiram o relacionamento em agosto, durante a festa de encerramento das gravações da série 'Arcanjo Renegado'.

