Erika Januza compra mansão; foto: 'Construção do meu sonho'

Erika Januza dividiu com os seguidores a nova conquista. A atriz comprou uma mansão daquelas e compartilhou uma foto da obra.

No perfil do Instagram, a artista celebrou a novidade e emocionou ao relembrar a vida antes da fama.





"Não faz muito tempo, (mesmo) eu passava noites em claro pensando, meu Deus, meu aluguel do próximo mês.

E dividir a construção do meu sonho, pra mim é uma forma de agradecer ao universo e também dividir uma mensagem que eu gosto muito que é nunca desista dos seus sonhos", começou.

Na sequência, ela comentou sobre a dedicação no trabalho. "Parece clichê, impossível. Sim. Ainda mais pra uma mulher, negra, de origem simples. Pata o povo preto deste país que luta tanto.

Trabalho, trabalho, trabalho com muita dedicação, honestidade, amor. Luto muito pra conquistar minhas coisas e colocar a cabeça no travesseiro tranquila e dizer essa conquista veio de muito trabalho".

"Sou muito grata a cada oportunidade que a vida me deu. A cada pessoa que passou em minha vida e acreditou em meu trabalho. Então mesmo parecendo clichê e sei o quanto é difícil, seguirei dizendo: se dedique, enfrente o sistema, independente da proporção do seu sonho seu desejo. Não deixe ninguém te impedir de correr atrás!", concluiu Erika.

Nos comentários, amigos e admiradores comemoram a conquista da artista e mandaram energias positivas para a nova fase.

