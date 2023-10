Reprodução Youtube - 17.10.2023 Viih Tube no 'PodPah'

Convidada do “PodPah”, exibido na última segunda-feira (16) e apresentado por Igão e Mítico, Viih Tube revelou um desejo inusitado que teve durante a gestação de Lua di Felice, primeira filha dela junto com o ex-BBB Eliezer .



Ao longo da participação no videocast, a influenciadora conta que sentiu o cheiro da ração e ficou com vontade de comer. “Desejei muito, me dava água na boca”, relata, “Senti o cheiro lá de longe, reparando: ‘Que cheiro gostoso, parece uma terrinha molhada’”.



Viih Tube afirmou que não conseguiu segurar a vontade e que acabou comendo “um grão” da ração. “Foi o que o Eli [marido dela] deixou eu comer”, acrescenta.



A influenciadora reitera que, hoje em dia, não sente mais vontade, mas que, na época da gravidez, ela tinha esses desejos inusitados. “Agora não sinto mais, tenho aflição”, explica.

