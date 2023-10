Reprodução/Instagram Preta Gil

Convidada do programa “De Frente com a Blogueirinha”, transmitido na última segunda-feira (16), Preta Gil, de 49 anos, comentou aspectos da própria trajetória como uma celebridade e, além de falar sobre a traição que sofreu do ex-marido e da stylist, abordou também as críticas que recebeu ao se declarar “mulata”.



A filha de Gilberto Gil recorda que, em 2017, ela estava palestrando acerca da vida dela e que, em determinado momento, se definiu como uma mulher “mulata”. A definição não foi bem recebida pela plateia presente na palestra, que vaiou Preta Gil.



“Fui contar a história sobre a minha vida e falei: ‘sou uma típica mulata brasileira’. Isso foi em 2017. Veio um ‘Uh’ [vaia] do fundo do teatro, que eu não entendi que era pra mim”, lembra.



De acordo com a cantora, a princípio, ela não entendeu o motivo de ter sido criticada pelas pessoas presentes no evento. Isso porque, como era filha de um pai negro e uma mãe branca, pensou que a denominação “mulata” estivesse correta.



Contudo, vale destacar que, de acordo com alguns historiadores e especialistas em etimologia, o termo é pejorativo, tendo em vista que se refere à mula — animal fruto do cruzamento entre um cavalo e uma jumenta, além de fazer analogia aos estupros sofridos por mulheres negras escravizadas.



Para entender o significado da palavra “mulata”, ela recorda que precisou aprofundar os conhecimentos em letramento racial. Além disso, destaca que contou com a ajuda da atriz Tais Araújo.



Outro termo usado por Preta Gil nessa mesma palestra foi “denegrir”. A filha de Gilberto Gil enfatiza que, quando usou o termo “denegrir”, as vaias ficaram ainda mais intensas e que ela viu a necessidade de se aprofundar nas temáticas pretas para entender a origem das palavras que ela falava.

Assista ao programa na íntegra: