Ana Zimerman - Marcelina

Após interpretar Marcelina na novela, série e filmes do universo de “Carrossel”, Ana migrou para a apresentação. Ainda no SBT, a artista assume o comando do podcast “Queijo com Goiabada”, que detalha os bastidores da atual novela da emissora: “A Infância de Romeu e Julieta”.