Reprodução Instagram - 16.09.2023 Michelle Loreto e a filha Aurora

Longe das telinhas, Michelle Loreto usou as redes sociais nesta segunda-feira (16) para comentar sobre a nova fase como mãe de primeira viagem, e o relacionamento com o marido, o também jornalista Alexandre Mattoso. Eles são pais de Aurora.



“Nesses primeiros dias de Aurora, em meio a fraldas, mamadas, noites sem dormir e hormônios enlouquecidos com o puerpério, eu passei a te amar ainda mais”, escreve ela.



Loreto deu à luz Aurora no dia 7 deste mês. A pequena é a primeira filha fruto do casamento entre os jornalistas, que trabalham juntos no “Encontro com Patrícia Poeta” . Michelle como apresentadora do “Bem Estar”, e Alexandre como diretor da atração matinal.



No texto em que comenta o puerpério, Loreto também elogia o companheiro: “A sua dedicação comigo e com nossa filha tem deixado os dias mais suaves. E quando eu acho que você já mostrou toda a sua doçura, tem mais. Isso faz com que meu amor só aumente por você”.

Confira a publicação na íntegra: