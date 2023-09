Reproduçao TV Globo Preta Gil e Gal Costa no 'Conversa com Bial'

Nesta terça-feira (26), dia em que Gal Costa completaria 78 anos de idade, Preta Gil , afilhada da cantora, usou as redes sociais para homenageá-la e relembrar os momentos que passaram juntas, com um texto e um vídeo de fotos.



“Foi minha madrinha Gal quem que me pegou no colo, logo que eu nasci e saí da barriga da minha mãe. Cresci tendo ela como minha maior inspiração na música, na vida e no meu coração”, iniciou Preta Gil .



A filha de Gilberto Gil relembrou os momentos que passou ao lado de Gal Costa e ainda exaltou sua importância para a música brasileira. “Tantos momentos especiais vividos ao seu lado e todos muito emblemáticos, fortes e inesquecíveis. Gal é a maior cantora desse Brasil. É pra sempre minha paixão, minha musa e minha mãezinha”, acrescentou.



“Na data de hoje ela comemoraria 78 anos. Ela não vive fisicamente entre nós, mas sua voz e sua obra são imortais e eternas.Te amo, te amo, te amo! Saudades! Gal Costa eterna”, finalizou ela.





Considerada como autoridade na tropicália, Gal Costa também foi uma personalidade combatente no período em que o Brasil passou pela ditadura militar. A cantora faleceu vítima de um infarto, em 2022 .

Confira a homenagem na íntegra:





