Reprodução Instagram - 16.10.2023 Eliezer vai ao casamento de ex-namorada e melhor amigo

No último domingo (15), o ex-BBB Eliezer surpreendeu os fãs do Instagram ao compartilhar que estava no casamento de duas figuras emblemáticas da vida dele: a ex-namorada, Eduarda Fercè, e o melhor amigo, Igor Mehl.



“O Plot Twist. A noiva é minha namorada, que eu namorei por 10 anos, e o noivo é o meu melhor amigo de infância”, iniciou ele, através dos stories.



Eliezer recorda que o namoro com Eduarda começou quando ele tinha 15 anos e durou até os 25 anos dele. O término, segundo o ex-BBB, foi motivado pelo desinteresse dele em casar ou ter filhos. Atualmente com 33 anos de idade, ele é pai de Lua, que tem 6 meses , fruto da relação com Viih Tube , de 23 anos.



O influenciador ressalta que, mesmo após o fim do namoro, manteve amizade com a ex, que, inclusive, fez parte da equipe de administradores das redes sociais dele, quando ele estava confiando no “Big Brother Brasil: 2022”, edição vencida pelo ator Arthur Aguiar .



Sobre o amigo de infância, ele destaca que Eduarda “tinha um ranço de outro mundo” dele e que Igor também não gostava da atual namorada. No entanto, com o passar do tempo, eles acabaram se acertando.



Eliezer relembra a reação quando descobriu que o ex e o melhor amigo estavam se relacionando: "Maravilhoso, porque eu amo os dois. Eu sei do coração dos dois e isso pode dar muito certo. É uma forma de eu ter sempre os dois na minha vida”.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: