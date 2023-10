Reprodução Eliezer e Viih Tube aparecem juntos em premiação e visual do ex-BBB vira meme nas redes sociais

Após ser clicado ao lado de Viih Tube durante o Prêmio Geração Glamour na última segunda (9) e a foto viralizar, Eliezer recebeu diversas críticas por ter exagerado em uma suposta harmonização facial.

Na manhã desta quarta-feira (11), o ex-BBB conversou com os seguidores enquanto fazia a barba e explicou que a ação virou um hábito diário, já que a barba irritava a filha, Lua. "Inclusive, minha cara é essa! Vocês parem de acreditar nas coisas que vocês vêem por aí. [...] A galera gosta de ganhar um like, engajamento, com a minha cara", reclamou. "Deixem a minha cara em paz!!"

O influenciador confessou só ter visto a imagem no dia seguinte do evento, quando começou a receber diversas mensagens e comentários sobre a aparência na foto. "A única diferença entre essas fotos -- que eu nem sei se é real, mas pode ser, essa foto horrível -- é que eu estou sem barba", explicou Eli, que não curtiu a forma que saiu na imagem registrada no evento. "Eu não fiz nenhum procedimento a mais, eu só tirei a barba", afirmou.

"Eu tirei a barba, porque toda vez que eu vou ter um momento de afeto com minha filha com barba, ela chora. Eu preferi tirar a barba, fazer todo dia, para quando eu for beijar ela, não irritar", explicou.





















