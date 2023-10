Reprodução Instagram - 3.10.2023 Viih Tube em Paris

Após ter relatado aos seguidores que sentiria muitas saudades da filha Lua di Felice, Viih Tube usou as redes sociais, na última segunda-feira (2), para mostrar aos seguidores como tem sido a viagem dela em Paris.



“Já que a mamãe veio, a mamãe tem que entregar. Não podia faltar as fotinhas clássicas na torre, não é?”, escreveu Viih como legenda do álbum que publicou no Instagram.



Nas fotos, a influenciadora aparece ao lado de um dos monumentos mais famosos do mundo: a Torre Eiffel, situada na capital francesa. A construção foi feita entre os anos de 1887 e 1889 e é visitada por turistas de várias nações.



Além das próprias fotos ao lado da torre, Viih Tube aparece ao lado da mãe, Viviane Tube, que a acompanha na primeira viagem internacional dela após o nascimento de Lua. A primogênita de Viih Tube e Eliezer tem 5 meses de vida.

Veja o álbum de fotos na íntegra:





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente:

$