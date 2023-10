Reprodução / Instagram Diego Alemão anuncia desintoxicação nos EUA

Diego Gasques, mais conhecido como Diego Alemão , campeão do BBB7, anunciou que irá passar uma temporada nos EUA para desintoxicação. Após ser preso por porte ilegal de arma de fogo no dia 26 de setembro e pagar uma fiança de R$4 mil, ele foi internado em uma clinica de reabilitação.

Depois de ficar três semanas internado, Alemão postou no Instagram no último domingo (15) e anunciou que continuará o tratamento nos Estados Unidos. “Primeiramente, meu pedido de desculpas à família, aos amigos e principalmente à imprensa. Graças a Deus, à família e aos amigos, estou bem! Momentos difíceis ficaram para trás", começou.

"Após liberação e orientação médica, vim para os EUA, em companhia do meu amigo e Advogado Jeffrey Chiquini iniciar na segunda-feira um acompanhamento mais prazeroso e um (detox) mais completo aqui na Califa. Chego a um novo mundo, com coragem, cuidado e esperança! Dias melhores estão por vir. Agradeço aos meus fãs pela compreensão, carinho e apoio neste momento difícil. Amo vocês”, escreveu.

Nos comentários, outros ex-brothers desejaram uma boa recuperação. “Uhu Califa Diegoooo!! Detox e férias merecidas meu grande amigo querido”, disse Fani Pacheco, com quem o rapaz teve um affair no BBB. “Bola pra frente, não dá mais mole, irmão. Boa sorte”, escreveu Marcelo Dourado. “Nosso campeão, é assim que se fala, recomeçar bem e feliz e agradecer essa família maravilhosa que te ama, seus amigos, uhu, Nova Iguaçu”, comentou Iris Stefanelli, com quem também viveu um affair enquanto confinado.

Diego Alemão: prisão e internação

O ex-BBB Diego Alemão foi detido no último dia 26 de setembro após ser flagrado com uma arma calibre 32 e oito projéteis. Ele teve que pagar uma fiança de R$ 4 mil para deixar a cadeia.

Segundo a PM, equipes foram acionadas para checar um homem "aparentemente alterado" em uma esquina em Ipanema, Zona Sul do Rio. Alemão alegou que andava armado porque costuma ser ameaçado.

Na saída da delegacia, Alemão aparentou estar alterado e criticou os repórteres que estam no local. Horas depois, seu advogado soltou uma nota com pedido de desculpas para a imprensa e anunciou que, de forma espontânea, Alemão iria para uma reabilitação.

Diego Gaques, mais conhecido como Diego Alemão, ganhou o Big Brother Brasil 7 , faturando R$ 1 milhão de reais. Ele ainda se envolveu em um triângulo amoroso durante o reality com Fani Pacheco e Íris Stefanelli.