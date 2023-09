Reprodução Diego Alemão venceu o "BBB 7"





O ex-BBB Diego Alemão foi preso por porte ilegal de arma na madrugada desta terça-feira (26), na Zona Sul do Rio de Janeiro. A Polícia Militar afirmou que encontrou com ele um revólver calibre 32 e oito projéteis do mesmo calibre.





Segundo informações da Globo, as equipes do 23º BPM, localizado no Leblon, foram acionadas para verificar a presença de "um homem aparentemente alterado" em Ipanema, na esquina das ruas Visconde de Pirajá e Gomes Carneiro.

A emissora ainda informou que o campeão do "BBB 7" estava no meio da rua "apontando a arma para todos na região", dizendo que "iria efetuar disparos". Testemunhas apontaram que, no momento em que a PM chegou ao local, Diego tinha acabado de pegar um táxi em direção à Barra da Tijuca.

"As equipes conseguiram interceptar o veículo na Avenida Delfim Moreira e, durante revista, localizaram um revólver calibre 32 e oito munições do mesmo calibre escondidos sob o banco de trás", declarou a Polícia Militar. Ao ser abordado pela polícia, o ex-BBB inicialmente negou que a arma seria dele ou do taxista.

No entanto, o motorista expôs que viu a arma na mão de Alemão quando parou o táxi para o embarque do passageiro. Diego admitiu que a arma era dele ao ser levado ao 12º DP, em Copacabana. A Globo relatou que uma fiança de R$ 4 mil teria sido estipulada, mas não tinha sido paga até o momento.

