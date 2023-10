Reprodução / Instagram Jana Kramer é internada com grave infecção enquanto grávida

Durante o “babymoon”, com o noivo Allan Russel, a atriz Jana Kramer teve que ser hospitalizada por uma infecção renal grave. Babymoon é uma mistura de baby (bebê) com honeymoon (lua de mel), ou seja, é um tipo de lua de mel que casais 'grávidos' fazem para curtir a viagem a dois antes da chegada do bebê.

"Bem. Nossa babymoon não saiu como planejado, mas aprendemos algumas lições. Em primeiro lugar e o mais importante: o bebê está bem", disse a artista, que também explicou que a internação foi por uma infecção renal.

“Lição número um: não ignore a dor, porque ela pode ser mais séria do que você pensa”, alertou. A atriz de One Tree Hill contou que sentiu a dor por algumas semanas, mas não foi ao médico para ser examinada.

“Quando postei sobre minhas costas doendo há uma semana, atribui isso à gravidez e não contei aos médicos porque dor nas costas é ‘normal’, então pensei: ‘ah, não seja fresca'"

“Quando pousamos, eu simplesmente não aguentava mais a dor e comecei a me sentir ainda mais enjoada, então fomos para o hospital”, contou ela, que também elogiou o noivo por cuidar dela. "Eu mandei este homem incrível dormir no lindo hotel que ele reservou para nós mas, em vez disso, ele dormiu em uma poltrona dobrável pra ficar comigo. Dica: encontre um homem que não faça você se sentir mal ou que saia do seu lado quando você não estiver se sentindo bem."

Apesar do contratempo, a atriz disse que conseguiu aproveitar um dia de viagem e foi à praia. Ela compartilhou algumas fotos e vídeos do que conseguiu aproveitar no Instagram. "A vantagem de não se sentir bem na Flórida… essa visão. Embora tenha sido apenas um dia para aproveitar, aproveitamos cada minuto. Eu te amo, @superiorstriker", escreveu.

Este é o primeiro filho de Jana com Allan, mas ela já tem dois filhos, Jolie, 7, e Jace, 4, frutos do relacionamento passado com Mike Caussin.