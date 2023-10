Reprodução/Instagram Gkay assina contrato com agência de modelos

Gkay usou os Stories do Instagram para fazer um desabafo e citou a xenofobia como motivo de comentários sobre a elegância e da falta de interesse de marcas em trabalharem com ela.

Apesar do relato já ter sido apagado após 24 horas, o perfil da Rainha Matos repostou os vídeos nesta segunda (16). "'Nunca foi tão forte, tão chique, você ser você mesma'. É isso que me move. Só eu sei o que passo aqui, sobre ouvir coisas como: mico, não segura o look, não é chique, não queremos nos associar com ela, ela não é elegante... Xenofobia disfarçada, enfim, só eu sei", começou.

Depois ela ainda analisou. "Já pararam para pensar por que nenhuma marca daqui me contrata para trabalhos de moda?! Mesmo batendo recordes lá fora, mesmo sendo reconhecida, mesmo estudando inglês todos os dias para poder passar uma mensagem legal? Pois é. Mas tenho algo para dizer: NÃO VOU MUDAR MEU JEITO, minha essência, o que eu amo só para entrar em um grupo seleto que precisa que você seja exatamente o que eles querem para se encaixar no mundo deles. Dispenso e escolho ser eu", desabafou.