Reprodução/Instagram Karoline Lima, ex de Militão, 'se casa' com ela mesma em Las Vegas

Depois do relacionamento conturbado com o jogador de futebol Éder Militão , Karoline Lima decidiu "se casar" com ela mesma em Las Vegas, EUA. A influenciadora, que é mãe da pequena Cecília, fruto da relação com o zagueiro do Real Madrid, resolveu entrar na brincadeira e surgiu vestida de noiva nas redes sociais.

Karoline está em viagem pelos Estados Unidos e decidiu aproveitar a fama de casamentos rápidos da cidade turística. Solteira, ela se vestiu de branco e usou até véu, coroa e buquê de flores, chamando atenção de americanos que a paravam na rua para dar os parabéns.

A loira publicou fotos do momento em seu perfil no Instagram. "CASEI (COMIGO MESMA) EM VEGAS!!!!!!", escreveu na leganda.

Nos comentários, internautas se jogaram na brincadeira. "Não dou 3 meses pra divorciar", disse uma seguidora. "Autoestima e amor próprio! Tudo nessa vida", pontuou outra. "Uma mulher casando com si mesma não quer guerra com ninguém", avaliou mais uma.

Na noite de sábado (14), Karoline Lima já havia feito a alegria dos fãs ao assistir a um show de striptease em Vegas. A influenciadora contou que decidiu participar do evento inspirado no filme "Magic Mike" após um pedido dos seguidores. O momento, claro, também foi registrado por ela pelo Instagram:

🚨VEJA: Karoline Lima viraliza ao participar de show de strip em Las Vegas. pic.twitter.com/zZuOPF7LJ2 — CHOQUEI (@choquei) October 15, 2023

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente