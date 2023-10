Reprodução/Instagram - 15.10.2023 Karoline Lima curtiu show de striptease nos EUA





Karoline Lima curtiu um show de striptease durante a viagem para Las Vegas, nos Estados Unidos. A influenciadora contou que decidiu participar do evento inspirado no filme "Magic Mike" após um pedido dos seguidores.

"Ontem, show da Adele. Hoje, um negocinho +18. Um carro passou do nosso lado com o anúncio do negócio do Magic Mike, de streap tease. Aí vocês [seguidores] ficaram mandando eu ir, pelo bem do entretenimento, que vocês queriam saber como que é. Falei: por que não?", explicou, nos stories do Instagram.

Na rede social, Karoline compartilhou vários vídeos durante o show, exibindo momentos do striptease e danças sensuais. A influenciadora ainda apareceu interagindo com os dançarinos durante a apresentação, como passando a mão no corpo dos homens e até subindo ao palco.

"Meu Jesus, o homem tirou as calças na minha mesa [risos]", reagiu ao gravar um momento da performance. No momento de destaque no palco, Lima subiu ao colo de um dos homens, que tocou bateria enquanto ela estava próxima. "Eu estou me tremendo [risos]", escreveu, ao compartilhar um registro da situação.

🚨VEJA: Karoline Lima viraliza ao participar de show de strip em Las Vegas. pic.twitter.com/zZuOPF7LJ2 — CHOQUEI (@choquei) October 15, 2023





Após deixar o evento, Karoline Lima disse que "amou" a experiência e contou como foi parar no palco. "Só três pessoas subiram no palco, eu fui uma delas. Mas a vez que subi foi a única que teve uma performance. Dei a mão e quando eu vi, estava no palco [risos]", compartilhou.



A influenciadora ainda avaliou que acreditou que um dos homens estava interessado nela. "Teve um deles que acho que estava me curtindo mesmo [risos]. Uma hora tinha um dançarino que estava chegando em mim, isso aqui não é mais performance, não [risos]. Minha vida é muito aleatório, minha vida é um filme. Foi incrível", comentou.



