Reprodução Bruna Biancardi mostra detalhes do quarto de Mavie em maternidade

Bruna Biancardi usou as redes sociais neste domingo (15) para compartilhar todos os detalhes do quarto da filha na maternidade. Bruna deu à luz Mavie, fruto do relacionamento com Neymar Jr., no último dia 6. Segundo a influenciadora, tudo teve que ser feito às pressas, já que a pequena resolveu vir ao mundo antes do previsto.



Reprodução/Instagram Veja detalhes da decoração do quarto de Mavie em maternidade

Pelos Stories do Instagram, a morena exibiu toda a decoração do quarto, com direito a quadrinhos, velas e buquês de flores. A recepção incluia docinhos e garrafas de água para os visitantes, tudo com embalagem personalizada e em tons de rosa e lilás.





Os enfeites contavam com balões, laços e corações, cada um com um significado (veja no post acima). Além disso, todas as lembrancinhas receberam a letra M, de Mavie. Até mesmo a roupa de cama estava combinando com o restante da decoração.



