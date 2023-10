Reprodução/Instagram Ivete Sangalo conta como faz para manter o fogo aceso no casamento

Com mais de 15 anos de relacionamento, nem sempre é fácil manter a mesma empolgação do início. Mas Ivete Sangalo tem uma tática para não deixar a chama apagar com o marido, Daniel Cady. A cantora revelou o segredo durante o 'Pipoca da Ivete' deste domingo (14).

"Tem uma técnica maravilhosa que é recapitular aqueles primeiros dias. As mensagens, os telefonemas, para onde fomos, como começamos a paquerar. Eu faço muito isso com o Daniel, aí acende o fogo e eu digo: 'não, vamos apagar um pouquinho'", brincou ela.

Veveta ainda deu uma dica importante para os casais: "As pessoas acham que as estratégias passam só por apimentar a relação, botar uma coisa mais sexual... não. Às vezes, quando você recorda como começou, você pega o fio da meada e tudo acontece".

Ivete e Daniel Cady se conheceram em 2008 e oficializaram a união em 2011. Eles são pais de Marcelo, de 13 anos, e das gêmeas Marina e Helena, de 5.

