A influenciadora Karoline Lima resolveu curtir o “The Town”, nesta quinta-feira (7), após desembarcar no Brasil. Lima passou alguns dias em Madrid, na Espanha, ao lado do ex Guilherme Militão, com quem tem uma filha, Cecília, de um ano.



Em entrevista exclusiva ao iG Gente em um dos espaços luxuosos do "The Town", Karoline nega uma recaída com o jogador de futebol e aproveitou para afirmar que está disposta a beijar na boca. “Não voltei, estou solteira. Ainda não beijei ninguém, estou livre para - quem sabe - conhecer alguém", garante a loira.

No entanto, Karoline Lima fez uma ressalva para os próximos affairs. "Tenho medo de ficar com as pessoas em público. Porque tenho certeza que no outro dia acordo e tem minha cara beijando na boca em tudo que é lugar”, pondera.

A influenciadora explica a tática para se relacionar e, aos mesmo tempo, fugir dos holofotes. “Pelo menos conhecer alguém, trocar o WhatsApp e, se rolar, rolou. Parte mais de mim evitar ficar com alguém em público. Prefiro fazer mais no off hoje em dia”, entrega.





Curtindo shows como o de Ludmilla, a influenciadora afirma que sente saudade da filha, mas precisa ter um tempo de lazer diante dos desafios de ser mãe. "A gente tem que curtir um pouco. Curtir, sair, tomar umas bebidas. É um peso muito grande colocado na mulher, né, então, eu me dou o direito de sair às vezes. O festival está incrível", comemora.