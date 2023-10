Reprodução/Globo Luísa Sonza errou ao fazer mega exposição da traição de Chico Moedas?

Desde o dia 20 de setembro, o tema traição ganhou novos desdobramentos após a cantora Luísa Sonza, de 25 anos, expor que o então namorado Chico 'Moedas' a traiu em um "banheiro sujo de bar".

Com uma carta em mãos, voz embargada e um discurso em defesa das mulheres já traídas, Luísa Sonza foi na contramão de outros artistas ao fazer uma mega exposição do caso.

"Intensa demais? Intenso demais é alguém que larga tudo o que prometeu, se propôs, construiu a dois por um momento no banheiro sujo de um bar", desabafou em um trecho da declaração.

O cenário chamou ainda mais atenção devido à intensidade do relacionamento exposto pelo próprio casal. Embora tenha namorado por dois meses, Luísa Sonza fez uma homenagem à paixão do momento e batizou a música com o nome de Chico.

Inspirada em 'Folhetim', de Chico Buarque, a canção 'Chico' de Luísa faz referências diretas ao streamer carioca, flamenguista que já se mostrou favorável as ideologias marxistas.

"E, Chico, se tu me quiseres/ Debato política, tomo o teu partido/ E se for pra repartir o amor/ Que reparta comigo", diz a faixa que se tornou a #1 do Brasil no Spotify.

Traída, exposta a milhões de pessoas, vulnerável emocionalmente, Luísa Sonza não ganhou apoio majoritário do público. Ao invés disso, internautas apontaram que a cantora merecia a infidelidade devido polêmicas do passado, como o caso de injúria racial envolvendo uma advogada negra. O processo foi resolvido perante a Justiça e arquivado.

Parte dos internautas se sensibilizaram com Chico Moedas. O streamer ganhou defesa após a mega exposição de Luísa Sonza gerar consequências e julgamentos.

No dia da declaração, Chico perdeu as redes sociais pelas inúmeras denúncias dos fãs da cantora, perdeu o acesso ao número privado - que foi vazado -, recebeu xingamentos e ainda é xingado durante os shows da artista. Luísa também está sendo acusada de utilizar o caso da traição para atrair publicidade, marketing e se sobressair perante a mídia.

De um lado, uma mulher emocionalmente abalada, traída e constantemente atacada. Do outro, um influenciador que está sofrendo as consequências do julgamento do público após a infidelidade ser exposta.

Pov: tu foi no primeiro show da Luísa Sonza pós traição pic.twitter.com/aMfqIROq88 — ela. 📖 (@sunligxht) September 30, 2023





Mas, afinal, Luísa Sonza errou ao levar algo tão íntimo para a tela de milhões de pessoas e se tornar referência quando o assunto for traição?

"Ser transparente sobre situações pessoais pode aproximar o artista dos seus fãs que se identificam com essas experiências. Imagina quantas mulheres não se identificaram e se aproximaram mais dos conteúdos da Luísa. Por outro lado, a exposição também pode trazer um julgamento social adicional, o que pode ser muito estressante e até traumático", analisa a neuropsicóloga Tammy Marchiori, especialista em terapia cognitiva e membro da Sociedade Brasileira de Neuropsicologia.

Na declaração do dia 20 de setembro, Luísa Sonza mandou um recado direto ao ex-parceiro infiel. "Eles acreditam que nós somos burras, frágeis, fáceis de convencer, de manipular, que o mundo é deles e eles podem tudo. Que nada é grave, que 'sabe como é, homem é assim'. Meu amor, infelizmente, você mexeu com a mulher errada".

Para a neuropsicóloga, quando alguém machuca o parceiro ou trai, é natural que eles queiram devolver essa dor. "Ao longo da nossa evolução, aqueles que mostravam que não aceitavam ser prejudicados tinham mais chances de sobreviver e de proteger seus recursos e suas famílias. E esse comportamento se tornou parte do que somos. Só que várias pesquisas mostram que agir com vingança nem sempre faz com que a gente se sinta melhor a longo prazo".

Tammy Marchiori aponta que, de imediato, a vingança pode trazer um certo alívio, mas a tendência é que o sentimento de se vingar reconecte com a dor e o sofrimento.

"Em vez de focar em nos curar e seguir em frente, ficamos presos no passado e naquela situação dolorosa. Isso pode nos impedir de realmente superar o que aconteceu. Então, ainda que possa parecer que a vingança vai ajudar a nos sentirmos melhor, as evidências sugerem que, na verdade, ela pode prolongar nosso sofrimento", analisa.

Quando a traição acontece, a pessoa traída passa por um momento de luto. Essa fase representa a 'morte' dos planos criados, da confiança, da companhia, da vida construída e pensada a dois. A especialista aponta a necessidade de compreender que cada um processa esse momento da própria maneira.

Luísa Sonza NEGA que expos a traição de Chico em rede nacional por marketing: “Já tava tudo lindo eu não precisava de marketing nenhum, já era o álbum mais escutado da história, já tava com 200 Milhões, já era N° #1 e já era tudo”. pic.twitter.com/i30lB6IiDy — Giro Today (@girotoday) October 5, 2023

E, embora defendido por alguns, Chico Moedas também é alvo de ataques. A traição, em relação com a moral da sociedade, muitas vezes coloca o infiel como vilão. Seria Chico um ser humano terrível?

"Trair não significa, necessariamente, que alguém é um péssimo ser humano. Várias coisas podem levar alguém a trair, como sentir falta de atenção ou carinho no relacionamento atual, buscar novas emoções, passar por problemas pessoais ou baixa autoestima, ou simplesmente se deixar levar por um momento sem pensar nas consequências. Não existe uma única razão, e muitas vezes é uma combinação de fatores que fazem a pessoa tomar essa decisão", declara a neuropsicóloga Tammy Marchiori.

Para a especialista, todo ser humano é passível de erro. "Ainda que a traição possa causar dor e desconfiança, vilanizar alguém perante a sociedade com base em um único ato, pode ser uma simplificação excessiva e não permite espaço para arrependimento, crescimento ou entendimento".

Na esfera judicial

Muito se especulou sobre Chico Moedas querer vingar-se da mega exposição processando judicialmente a cantora Luísa Sonza.

No entanto, para o advogado Emanuel Pessoa, especialista em contratos e disputas estratégicas, não haveria razões para a cantora ser penalizada pela exposição.

O advogado explica que, por Luísa Sonza e Chico Moedas serem pessoas públicas, há uma expectativa reduzida de privacidade. "Evidentemente, isto não anula o direito à privacidade, mas este deve ser compatibilizado com o interesse do público. Assim, em tese, não tendo sido proferida nenhuma mentira, não há porque se processar a cantora".

Além disso, o influenciador tendo se relacionado com ela já no auge da fama indica que ele estava ciente da exposição e proporções midiáticas que o relacionamento poderia gerar.

"Se não queria, não tivesse se relacionado com a mesma. Assim, apenas se for comprovada alguma mentira de Luísa Sonza ela poderia ser responsabilizada", enfatiza.

Tadinho do Chico se tu me quiseres véi vivendo um eterno carro de mensagem de aniversário em público pic.twitter.com/emJOpBnuhK — bebetinha (@nofuckngclue) September 8, 2023

Em relação aos fãs, na esfera judicial Luísa Sonza não pode ser penalizada pelas atitudes de outro indivíduo. O coro de xingamentos nos shows da cantora não é responsabilidade dela, desde que Sonza não incentive.

"Ausente um estímulo específico dela, estes são de responsabilidade individual dos fãs, que dificilmente serão identificados individualmente. Assim, é praticamente impossível haver um processo desse tipo", analisa Emanuel Pessoa.