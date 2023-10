Reprodução/Instagram Bruna Biancardi mostra presentes que Mavie ganhou

Mavie mal chegou ao mundo e já é muito mimada não só pelos papais, Neymar e Bruna Biancardi, mas também por amigos, familiares e fãs do casal. A pequena, que nasceu no dia 6 de outubro , recebeu em casa muitos presentes, entre flores, cartas e até peças de grife.

Em suas redes sociais, a mãe, Bruna, agradeceu o carinho com a filha. "Ganhamos tantos presentes lindos. Muito obrigada", escreveu na legenda do vídeo em que mostrava alguns dos presentes. "Muitas flores para Mavie", disse ainda.



Bruna Biancardi mostra presentes que Mavie, sua filha com Neymar, ganhou pic.twitter.com/FFTaUQpWOL — Gordo Fofoqueiro (@gordofofoqueiro) October 14, 2023

Entre as roupinhas que Mavie ganhou de presente, pelo menos três delas são de grife. Nas imagens publicadas por Bruna Biancardi, é possível ver um vestido branco bordado da Louis Vuitton que custa R$ 6.700. Já um conjunto de meias da mesma marca é vendido por R$ 2.900. Além disso, o preço do kit com dois bodies da Dolce & Gabbana é de R$ 3.100.

Captura de tela Vestido que Mavie recebeu de presente custa R$ 6.700





Captura de tela Meias de Mavie





Captura de tela Confira o preço do kit com dois bodies da Dolce & Gabbana





Mavie é a primeira filha de Bruna Biancardi e a segunda de Neymar. O jogador de futebol também é pai de Davi Lucca, de 12 anos, do relacionamento com Carol Dantas.

